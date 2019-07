Nell’interessantissimo Botta&Risposta con Mike Fleming Jr., il filmmaker ha anche parlato di una questione molto pratica: le difficoltà del dover fare i conti con gli ingaggi di due fra le più grandi star di Hollywood.

Deadline: quanto ci è voluto per avere il sì di questi due ragazzi e, magari, uno di loro ha mai detto “voglio interpretare il personaggio dell’altro”?

Quentin Tarantino: poteva essere un problema. Dai una parte a qualcuno che poi non la vuole. Vuole interpretare un altro personaggio. Però in questa circostanza è filato tutto liscio. Il punto è questo: ogni minimo aspetto doveva funzionare. Quando ottieni due star come queste, la problematica pratica gira intorno alla domanda “Possiamo giungere a un accordo con tutti e due?”. Non c’era modo di dar loro quello che prendono di solito per un film [una ventina di milioni di dollari, ndr.]

Deadline: e anche il regista/sceneggiatore non è che costi poco…

Quentin Tarantino: bisognava raggiungere un accordo fiscalmente responsabile. Poteva anche esserci un altro scenario. Quello in cui ingaggi uno di questi due ragazzi e un altro meno famoso. Così puoi dare la paga standard al più celebre dei due e uno stipendio comunque sostanzioso al meno famoso. Dipende. Qua però entrambi volevano partecipare e dovevamo far quadrare i conti. In questo scenario specifico, siamo stati davvero fortunati. Entrambi volevano salire a bordo, abbiamo tutti realizzato che si trattava di un’opportunità tremenda. E tutto è andato per il verso giusto. Comunque, mentre mi addentravo nel progetto, non riuscivo proprio a dare per scontato che avrei lavorato al mio film con le due star più grandi del mondo.