, il film diretto dae prodotto da, arriverà nei cinema italiani a partire dal 31 ottobre.

Come noto, la pellicola seguirà direttamente gli eventi dei primi due capitoli diretti da Cameron ignorando completamente tutte le pellicole da Terminator 3 in poi.

Il regista, che sarà presente al panel del film in programma al Comic-Con, ha rilasciato qualche dichiarazione a EW circa il lungometraggio.

E in tema di “facce nuove” a proposito di Grace (Mackenzie Davis) spiega:

Mackenzie nasce da qualcosa che Kyle Reese e la resistenza hanno fatto. Mi piace davvero la storia delle sue origini […] Sarebbe stato facile prendere un’attrice che fosse una ex-lottatrice di MMA oppure una con un forte background in materia di fitness e combattimenti, ma sapevo che c’era, come prima cosa, la necessità di avere qualcuno che stabilisse un collegamento col pubblico. Dato che Sarah per molti versi è un personaggio emotivamente danneggiato e dato che so che, come avrete modo di vedere, sarà facile entrare in relazione con quello che è successo all’umanità in futuro, l’audience deve davvero essere dalla parte di Grace entro la fine del film. Per questo doveva essere, come primissima cosa, una grandissima attrice, categoria nella quale rientra Mackenzie.