Dopo l’enorme successo di Halloween , in grado di incassare ben 255 milioni di dollari in tutto il mondo (con un budget di soli 10 milioni di dollari) nell’autunno del 2018, era inevitabile che Universal e Blumhouse sarebbero tornate a lavorare insieme per uno o più sequel. Negli ultimi giorni si erano rincorse indiscrezioni circa la possibilità che David Gordon Green dirigesse ben due seguiti back-to-back in autunno.

Oggi John Carpenter, creatore del franchise, ha confermato che gli studios sono al lavoro su ben due film, che andranno a comporre una trilogia. Il primo film si intitolerà Halloween Kills, e uscirà nel 2020 (presumibilmente il 16 ottobre); il secondo si intitolerà Halloween Ends e uscirà nel 2021. Le riprese inizieranno a settembre 2019, ovviamente è atteso il ritorno di Jamie Lee Curtis. Ricordiamo che nei titoli di coda di Halloween sentivamo il respiro di Michael Myers, il che lascia immaginare che sia sopravvissuto e che Halloween Kills si ricolleghi direttamente al finale del precedente.

Ecco il video di annuncio:

