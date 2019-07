Con ben 23 milioni di dollari raccolti alle anteprime di giovedì sera,si prepara a dominare gli incassi del weekend negli Stati Uniti.

Si tratta di una cifra nettamente più alta dei 16.3 milioni delle anteprime della Bella e la Bestia, e dei 18.5 milioni di Gli Incredibili 2: è un nuovo record per un film Disney non legato ai franchise Marvel e Lucasfilm. Le attuali previsioni parlano quindi di un weekend da oltre 150 milioni di dollari per la pellicola, che attualmente ha già infranto un record, quello della più ampia programmazione di sempre negli USA (ben 4.725 cinema).

Fuori dagli Stati Uniti, al momento, Il Re Leone è uscito ieri in ulteriori 22 territori, per un totale di 42, raccogliendo finora 130.5 milioni di dollari in incassi.

Vi terremo aggiornati!