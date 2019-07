, come noto, non è stato diretto da, filmmaker che, insieme al protagonistae agli sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese, ha seguito il progetto dai giorni in cui lanon aveva minimamente intenzione di percorrere la strada di un cinecomic vietato ai minori.

Il seguito è stato diretto da David Leitch. A dicembre del 2016, Miller aveva già avuto modo di spiegare le ragioni del suo abbandono dando una versione profondamente differente rispetto a quella data per assodata con la complicità dei vari rumour.

L’impressione era che le divergenze creative fossero l’opposto di quanto vociferato, e cioè che Miller volesse mantenere un taglio più low-cost e Reynolds e la Fox volessero invece creare un vero blockbuster.

In una nuova intervista rilasciata a Variety a margine del Comic-Con di San Diego, il regista ha rivelato la sua opinione in merito.

Nella già citata intervista di qualche anno fa, Miller spiegava:

Volevo dire solo una cosa. Quello che pensano i geek e i nerd in giro per il mondo a me interessa molto, perché sono i miei fratelli e sorelle. Non avevo intenzione di fare un sequel stilizzato che costasse 3 volte più dell’originale. Su internet si leggono cose simili, ma se a qualcuno interessa realmente sapere come sono andate le cose, sappia che io volevo fare lo stesso tipo di film che avevamo fatto la prima volta, perché penso sia il modo giusto per interpretare quel personaggio. Quindi non credete a ciò che leggete su internet.

[…] Volevo lavorare a questo film nella stessa maniera in cui avevo lavorato al primo. E Kyle Chandler non sarebbe diventato Cable. Tutte quelle cose che sono state scritte in rete mi uccidono.

Alcuni dicono che il primo film è stato troppo difficile da fare. Ma in realtà è stato bellissimo. E penso si veda sullo schermo. Ci siamo divertiti un sacco. Abbiamo litigato ogni tanto durante la post-produzione, ma nulla di diverso dal solito. La troupe è stata fantastica, tutti dovevano tornare per il sequel, e l’idea che fosse stato un film troppo difficile da fare è falsa, è stata l’esperienza più bella della mia vita.

Auguro il meglio a David Leitch (il nuovo regista, ndt), spero venga un grande film. Adoro il personaggio e penso che sia fantastico, e adoro tutti i protagonisti del film, spero abbia molto successo. Non ho incontrato david, ma è un grande a giudicare da ciò che leggo in giro. Spero vada alla grande per il personaggio, e anche per la Fox. Meritano di fare tanti soldi. Ne hanno bisogno! [ride] Sono stati fantastici.