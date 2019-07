Il compositoree il registahanno collaborato insieme innumerevoli volte. Zimmer ha realizzato le colonne sonore (diventate iconiche) della trilogia del Cavaliere Oscuro, Interstellar, Dunkirk e Inception.

Tuttavia il compositore non curerà la colonna sonora del prossimo film di Nolan, ovvero Tenet. In compenso lavorerà insieme a Denis Villeneuve nel nuovo adattamento di Dune. Ma perché Zimmer ha deciso di “abbandonare” Nolan? La risposta è abbastanza semplice. Parlando con The Playlist il compositore ha dichiarato:

Dune è uno dei libri preferiti della mia adolescenza. Amo Denis Villeneuve, ovviamente, ed anche il suo editore Joe Walker, lui ed io abbiamo lavorato a 12 Anni Schiavo, e a Widows – Eredità Criminale, ma il nostro lavoro è iniziato nel 1988, quando collaboravamo con la BBC.

Nessuno screzio quindi con Nolan. La colonna sonora di Tenet sarà composta da Ludwig Göransson (Black Panther, Venom). E Zimmer ha continuato:

Devo farlo, e Chris [Nolan] capisce ciò, lui starà bene. Ludwig ed io siamo amici. Ma al di fuori della dinamica tra noi: è davvero bravo. Davvero bravo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La lavorazione della pellicola è in corso in Ungheria e in Giordania.

Il cast del film di Denis Villeneuve comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa, Charlotte Rampling e Oscar Isaac.

Scritto da Eric Roth, il film verrà prodotto dalla Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

Il film uscirà il 20 novembre del 2020.