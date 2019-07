Dopo il banner pubblicitario posto in una via di San Diego la città del Comic-Con si è svegliata venerdì mattina con un peculiare aereo che portava con sé uno striscione molto diretto che riportava la scritta “WB #ReleasetheSnyderCut of Justice League”.

I fan non demordono e vogliono vedere il celeberrimo Snyder Cut di Justice League. Tale striscione, secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, sarebbe stato commissionato da un privato cittadino per sorvolare il centro congressi della città pere due ore proprio venerdì. Il costo dell’operazione si aggira sui $1.170.

Ecco alcune immagini:

Slightly better shot (please appreciate what taking this picture did to my eyeballs) Banner reads: "WB #ReleaseTheSnyderCut of Justice League" pic.twitter.com/0nYPBTSNyk — Patrick Shanley (@pshanley88) July 19, 2019

Il film è uscito nelle sale il 23 novembre 2017.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

