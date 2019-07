Continua il buon andamento degli incassi estivi in Italia. Venerdì rimane in testa al box-office Spider-Man: Far From Home , incassando 317mila euro e salendo a quasi 7.6 milioni di euro complessivi. Sale al secondo postoincassa 78mila euro e sale a 151mila euro in due giorni, mentre scende al terzo postocon 75mila euro che diventano 150mila in due giorni.

Quarta posizione per Annabelle 3, che incassa 50mila euro e sale a 2.9 milioni di euro, mentre chiude la top-five Toy Story 4 con 48mila euro e un totale ormai vicinissimo ai cinque milioni.

Tra le nuove uscite, Birba – Micio Combinaguai si piazza al settimo posto e incassa 13mila euro, salendo a 27mila euro in due giorni.

Continuate a seguirci, vi aggiorneremo sul box-office di Spider-Man: Far From Home e gli altri titoli lungo tutto il weekend.