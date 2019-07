è il sequel dell’apprezzatissima zombie comedy datata 2009 diretta dache vedrà il ritorno dell’intero cast originale composto da Emma Stone, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Woody Harrelson. Accanto a loro anche Luke Wilson, Rosario Dawson, Zoey Deutch e Thomas Middleditch (Silicon Valley).

Nelle ore scorse la Sony Pictures ha diffuso online un nuovo poster esortandoci a stare pronti al… doppio colpo.

Se ben ricordate il “Double Tap” (doppio colpo appunto) era una delle regole fondamentali di Columbus (Jesse Eisenberg) per sopravvivere all’apocalisse dei non morti.

Regole che venivano illustrate dal personaggio nel prologo del film:

Oh, America… Vorrei tanto poter dire che questa è ancora l’America. Ho capito che una nazione non esiste senza le persone. E qui non ci sono più persone. […] No amici miei, questi adesso sono gli Stati Uniti di Zombieland. È incredibile come tutto possa precipitare così in fretta nel caos totale. Ma perché io sono ancora vivo mentre tutti sono diventati cibo? Perché io seguo le regole… Regola numero uno per sopravvivere a Zombieland: allenamento. Quando il virus ha iniziato a diffondersi, le prime vittime, per ovvie ragioni, sono stati i ciccioni. Si sa, il grasso uccide. Ma più l’epidemia dilagava, più il caos aumentava, al punto che non bastava più essere in forma. Dovevi procurarti un’arma e imparare a usarla, il che porta alla seconda regola: il doppio colpo; in quei momenti, se non sei sicuro che i non morti siano morti, non lesinare sui proiettili. Bastava un altro colpo dritto alla testa, e la signora non sarebbe stata trattata come un Happy Meal. Ma si sa, del senno di poi sono piene le fosse. Gli zombie non ci hanno messo niente a farsi furbi: hanno subito imparato a fiutare le occasioni propizie. […] Quindi impara a tenertela. Regola numero tre: attento al bagno. Da quando gli zombie sono più degli umani, la cosa migliore è sospettare di chiunque. E anche se le figlie dei vicini ti sembrano insistenti, tu evita di accompagnarle a scuola. Devi concentrarti sulla tua sopravvivenza. E siamo alla regola numero quattro, che è abbastanza ovvia: allaccia la cintura, può salvarti la vita.