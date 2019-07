, dopo la trionfale marcia al box-office e il recentissimo primato ottenuto, si appresta alla “seconda vita”, quella in home video.

I Marvel Studios hanno diffuso via Twitter un nuovo promo della release tutto dedicato a Scarlett Johansson e alla sua Vedova Nera.

From spy to Avenger, Black Widow is a force to be reckoned with. #AvengersEndgame pic.twitter.com/jUQxZWhTRu — Marvel Entertainment (@Marvel) July 22, 2019

Avengers: Endgame, la “critica” del papà di Thanos

In una nuova intervista rilasciata da Jim Starlin, il creatore di Thanos, durante il Comic-Con è emerso un dettaglio, un particolare del film che l’autore non perdonerà mai ai Russo e agli sceneggiatori del kolossal. Si tratta della spada che il Titano Pazzo si porta in battaglia, un’arma così potente da poter infrangere lo scudo in vibranio di Captain America che, a quanto pare, è ispirata a una creazione che con Starlin non ha nulla a che vedere.

Black Widow: ci sarà anche Jeremy Renner? La “risposta” di Scarlett Johansson

Black Widow riporterà al cinema, nel 2020, l’iconico personaggio interpretato da Scarlett Johansson nell’Universo Cinematografico della Marvel.

A margine della presentazione della pellicola avvenuta al Comic-Con durante il panel dei Marvel Studios, la star ha avuto modo di parlare del progetto insieme a Good Morning America, un lungometraggio in cui Natasha Romanoff non potrà contare sul gioco di squadra con gli altri Avengers:

Sai, è un po’ spaventoso non avere quel rassicurante cuscino rappresentato dai miei fedeli compagni di squadra, gli Avengers. Odio dover impiegare la parola “vulnerabile“, ma senti davvero che il personaggio avrà a che fare con un contesto differente perché questa volta Natasha sarà sola. Sarei stata felice di concludere tutto con Endgame, mi sentivo davvero orgogliosa del lavoro che avevamo fatto tutti insieme. L’unica ragione per tornare in un film standalone era elevare ulteriormente il genere in una certo qual modo.

Quando l’intervistatrice domanda se nel film comparirà anche Jeremy Rennernei panni di Occhio di Falco, Scarlett Johansson risponde ironica:

Ecco, questo è il momento in cui vedi che qualcuno tira fuori la pistola col sedativo. Le mie labbra sono cucite. Dovete aspettare e vedere.

