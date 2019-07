aiuta il fandom Marvel a capire la giusta collocazione del quartoin relazione al terzo

Considerato che alla fine di Avengers: Endgame, “Bro Thor” si unisce a Star-Lord and co., suggerendo quindi la sua presenza nel terzo Guardians of the Galaxy, la notizia di un quarto Thor ha generato sì entusiasmo, ma anche una certa dose di confusione relativa alla timeline del tutto.

Grazie allo screenshot di un commento fatto proprio da James Gunn su Instagram ora sappiamo: Thor – Love and Thunder sarà ambientato prima del terzo Guardiani.

James Gunn: prima tocca a The Suicide Squad, poi al terzo Guardiani della Galassia

Tra i film annunciati per la Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel sabato sera al Comic-Con di San Diego mancava Guardiani della Galassia Vol 3, nonostante il film sia stato annunciato da tempo con il rinnovato coinvolgimento di James Gunn alla sceneggiatura e alla regia.

La pellicola è stata comunque citata da Kevin Feige tra i titoli che arriveranno dopo la Fase 4. Poche ore dopo lo stesso James Gunn, rispondendo a un fan preoccupato, ha confermato che il film è assolutamente previsto, ma non prima che lui finisca di lavorare a The Suicide Squad.

Thor: Love and Thunder – Natalie Portman sarà Thor al fianco di Chris Hemsworth!

Durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego, i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente il titolo del quarto film della saga di Thor, che sarà Thor: Love and Thunder. La pellicola, diretta nuovamente da Taika Waititi, vedrà sullo schermo Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman.

Durante il panel la Portman ha brandito Mjolnir: nel film Jane Foster infatti diventerà Thor come nella recente run di Jason Aaron.

L’uscita è prevista per il 5 novembre 2021.

Come noto, la scelta del filmmaker di dedicarsi alla pellicola dei Marvel Studios ha contribuito a favorire il rinvio di Akira, l’adattamento del celebre manga e anime di Katsuhiro Ōtomo che la Warner Bros. insegue da anni e anni.

Trovate maggiori dettagli in questo approfondimento!