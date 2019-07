Con l’ormai imminente uscita di C’era una volta a… Hollywood , Quentin Tarantino viene punzecchiato sempre più sul suo prossimo progetto, sempre che ve ne sia uno, che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere il nuovo

Negli ultimi giorni il regista ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi piani per il film, confermando durante il podcast Happy Sad Confused che sarà ambientato nella stessa timeline dei film con Chris Pine, pur prendendo le distanze dall’approccio impostato da JJ Abrams:

Beh, è un’idea che abbiamo avuto insieme, ne abbiamo parlato e poi abbiamo ingaggiato Mark Smith, che ha lavorato a The Revenant, per scrivere la sceneggiatura.

Non so di preciso quanto posso svelare. Quello che posso dire è che avrà a che fare con la timeline di Chris Pine. Ora, ammetto di non averla ancora capita bene, e JJ Abrams non riesce a spiegarmela. Ci ha provato il mio montatore e continuo a non capirla… qualcosa che è successo nel primo film e che ora in pratica ha fatto piazza pulita. Non ci credo, non mi piace. Non è una cosa che approvo. Non mi sta bene. Voglio che l’intera saga sia successa, semplicemente non è ancora successa. No, Benedict Cumberbatch o come si chiamava… non era Khan, ok? Khan è Khan. Ho detto a JJ: “Senti, capisco tutto questo, ma non mi piace” E a quel punto lui mi ha risposto: “E allora ignoralo! Non piace a nessuno. Non capisco. Fai quello che vuoi. Se vuoi che funzioni allo stesso identico modo in cui funziona nella serie, puoi farlo.”