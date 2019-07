Nuovo film per Ridley Scott : il regista dirigerà, pellicola storica incentrata sulla vendetta che vedrà come protagonisti Matt Damon e Ben Affleck.

I due hanno scritto la sceneggiatura con Nicole Holofcener: è la prima volta che i due tornano a scrivere insieme dopo l’Oscar per Genio Ribelle.

Il film è tratto dal libro The Last Duel: a True Story of Trial by Combat in Medieval France, scritto da Eric Jager, ambientato nel 1386 e incentrato sulle vicende di un cavaliere normanno che torna dalla guerra e scopre che la moglie accusa il suo vecchio amico di averla stuprata. La corte francese deciderà il destino dell’accusato attraverso un processo a singolar tenzone tra i due.

Lo script era stato inizialmente acquisito dalla Fox, ma dopo la fusione con la Disney non è ancora chiaro che la compagnia continuerà a distribuire il film sotto la stessa etichetta o lo cederanno attraverso il turnaround (per via delle tematiche trattate). Inutile dire che, nel caso, sarebbero molti gli studios interessati a The Last Duel, che segnerà anche una nuova collaborazione tra Ridley Scott e Matt Damon dopo The Martian.

