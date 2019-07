Netflix ha diffuso oggi la prima foto ufficiale di, il film diche verrà presentato in anteprima a settembre al Toronto International Film Festival prima di arrivare in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Nella foto vediamo i due protagonisti del film, ispirato a eventi reali, ovvero Jonathan Pryce e Anthony Hopkins, nei panni rispettivamente di Bergoglio e Benedetto XVI.

Potete vedere la prima foto di The Two Popes in HD qui sotto:

The Two Popes

Annunciato nel 2017, il film è stato scritto da Fernando Meirelles insieme ad Anthony McCarten. Le riprese si sono svolte nel 2017 in Argentina e, successivamente, nel corso del 2018 a Roma.

Questa la sinossi ufficiale:

Frustrato dalla direzione intrapresa dalla Chiesa, il cardinale Bergoglio (Jonathan Pryce) chiede il permesso di ritirarsi a Papa Benedetto (Anthony Hopkins). Di fronte al rischio di scandalo e al dubbio, Papa Benedetto convoca invece il suo critico più duro, nonché suo futuro successore a Roma, per rivelare un segreto destinato a scuotere le fondamenta della Chiesa Cattolica. Dietro le mura Vaticane, inizia una lotta tra tradizione e progresso, senso di colpa e perdono. Questi due uomini molto diversi affrontano il loro passato per trovare un terreno comune e costruire il futuro di un miliardo di fedeli in tutto il mondo.

