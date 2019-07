, star di film come Blade Runner, Batman Begins, Sin City e Hobo with a Shotgun, è morto a 75 anni.

A dare la notizia l’agente dell’attore Steve Kenis, il quale ha confermato a Variety che Rutger Hauer è morto nella sua casa in olanda il 19 luglio dopo una breve malattia e che il suo funerale si è tenuto oggi.

Hauer, nato in Olanda nel 1944, lavorò nel teatro per diversi anni prima di debuttare sul piccolo schermo nel 1969 in Floris di Paul Verhoeven, regista con il quale collaborò diverse altre volte nella sua carriera. Il film che lo fece entrare nell’immaginario collettivo, ovviamente, fu Blade Runner di Ridley Scott (1982), dove interpretava il replicante Roy Batty. Negli anni successivi lavorò in pellicole come Ladyhawke (1985), The Hitcher (1986), La Leggenda del Santo Bevitore di Ermanno Olmi (Leone d’Oro a Venezia) e, in ruoli secondari, in tantissimi altri film (nel 2001 partecipò a ben sette pellicole) tra cui Sin City, Batman Begins, e in serie tv come True Blood e Galavant. Fu vampiro nel film originale da cui fu poi tratto Buffy, in Dracula 3D di Dario Argento e nella miniserie Le Notti di Salem.

Ricorderemo Hauer in uno speciale tra poco sul sito. Avevamo incontrato l’attore nel 2012 per una lunga intervista alla libreria Feltrinelli di Milano:

Più recentemente, lo abbiamo incontrato nel 2016 a Torino. Tre mesi fa ha partecipato al Lucca Film Festival.

ALCUNE SCENE DEI FILM DI RUTGER HAUER, MORTO IL 19 LUGLIO A 75 ANNI