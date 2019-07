ha superato il miliardo di dollari in incassi mondiali. Grande successo quindi per la seconda collaborazione tra Marvel Studios e Sony Pictures, grazie alla quale la Sony dà alla Marvel il controllo creativo del personaggio dell’uomo ragno e dei suoi film tenendo i profitti di essi e in cambio permette alla Marvel di utilizzare il personaggio anche nei suoi film.

È il secondo film nella storia della Sony a superare il miliardo, dopo Skyfall, e il quarantesimo in generale nella classifica (come sempre parliamo della classifica che non prende in considerazione l’inflazione). È anche il primo film della saga a superare questo traguardo. Secondo THR, Far From Home ha raggiunto i 333 milioni di dollari negli USA e i 672 nel resto del mondo, per un totale di 1.005 miliardi di dollari.

La notizia è stata accolta con un certo umorismo da parte del canale Twitter del film, che ha rilanciato un artwork di Bosslogic raffigurante il casco di Mysterio utilizzato come salvadanaio, commentando “Quando metti effettivamente al sicuro i soldi”:

when you actually secure the bag https://t.co/J3xwwd2RGU — Spider-Man: Far From Home (@SpiderManMovie) July 25, 2019

CORRELATI CON SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Nel film tornano Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e sono presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.