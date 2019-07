Chi dirigerà il sequel di? Ruben Fleischer, regista del fortunato film del 2018 che ha incassato ben 856 milioni di dollari in tutto il mondo, non tornerà dietro la macchina da presa per l’atteso seguito. La Sony, che vorrebbe far partire le riprese in autunno, sta valutando vari registi e a inizio settimana avrebbe incontrato nientemeno cheper proporgli la regia di

Secondo l’Hollywood Reporter, Serkis è solo uno dei nomi presi in considerazione dallo studio, che prenderà una decisione nelle prossime settimane valutando attentamente le varie opzioni.

Sekis, noto per il suo lavoro come attore in motion capture in film come Il Signore degli Anelli, King Kong, la trilogia del Pianeta delle Scimmie e Lo Hobbit, e come attore in film come Avengers: Age of Ultron e Black Panther, da qualche tempo è passato dietro la macchina da presa. Ha iniziato come regista della seconda unità dello Hobbit per poi dirigere Breathe e, recentemente, Mowgli – Il Figlio della Giungla.

Vi aggiorneremo sull’eventuale coinvolgimento di Andy Serkis in Venom 2. Nel cast del film, scritto da Kelly Marcel, torneranno ovviamente Tom Hardy insieme a Michelle Williams e Woody Harrelson (Carnage).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!