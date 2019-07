Come previsto, complice il maltempo, sabato gli incassi al box-office italiano sono stati molto positivi per il periodo e hanno vistodominare la classifica con 364mila euro, la miglior media della top-ten e un totale di 674mila euro in tre giorni.

Seconda posizione, poco distante, per Spider-Man: Far From Home, con 301mila euro e un totale di 9.6 milioni di euro. Nei prossimi giorni la pellicola supererà quindi i dieci milioni di euro.

Terza posizione per Serenity, con 140mila euro e un totale di 764mila euro, mentre al quarto posto stabile Toy Story 4 incassa 93mila euro e sale a 5.4 milioni di euro.

Chiude la top-five Edizon – L’Uomo che Illuminò il Mondo, con 79mila euro e un totale di 682mila euro. L’altra nuova uscita del weekend, Midsommar – Il Villaggio dei Dannati, si piazza al sesto posto con 69mila euro e un totale di 133mila euro.