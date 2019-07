Dal suo profilo Twitter ufficiale, Kyoto Animation ha diffuso la nuova locandina di Violet Evergarden Gaiden: Eternity and the Auto Memories Doll (Violet Evergarden Gaiden: Eien to Jidou Shuki Ningyou), l’OVA che racconta una side story di Violet Evergarden, la serie di light novel scritta da Kana Akatsuki e illustrata da Akiko Takase.

Dopo il recente incendio che ha colpito lo studio di animazione, sono riprese le comunicazioni a proposito di eventuali ritardi nell’uscita degli anime annunciati nei mesi scorsi. In questo caso, la nuova immagine promozionale conferma che il lungometraggio sarà proiettato nei cinema nipponici a partire dal prossimo 6 settembre.

È stato inoltre reso noto che la canzone principale della colonna sonora sarà interpretata da Minori Chihara e si intitolerà Amy.

Non si tratta dell’unico nuovo progetto riguardante il franchise: è infatti in fase di produzione Violet Evergarden – The Movie, la cui uscita è attualmente prevista per gennaio 2020. Il film animato sarà diretto da Taichi Ishidate su sceneggiatura di Reiko Yoshida e il character design di Akiko Takase.

Dalla serie di romanzi è stato tratto anche un anime, disponibile su Netflix, che racconta la storia di Violet, un’orfana rapita durante un’operazione militare che cresce tra gli orrori della guerra, finendo con il ricevere il soprannome di “arma” a causa del suo cinismo e del suo sangue freddo. Alla fine del conflitto che ha diviso i continenti del Nord e del Sud, la ragazza si ritrova sperduta, del tutto incapace di provare e capire i sentimenti umani.

Con l’aiuto di un ex commilitone, Violet comincia a reintegrarsi nella società lavorando presso il Servizio Postale CH nel ruolo di Auto Memoir Doll e con il compito di trasformare in parole i pensieri delle persone. Così inizia per Violet un percorso alla scoperta delle emozioni umane che la porterà a comprendere il significato delle parole che, prima di morire, il suo adorato comandante le ha rivolto sul campo di battaglia.

Fonte: Comicbook