ha avuto modo di lodare l’operato dei fratelli Russo in una featurette home video proposta dall’edizione Digitale diarrivata negli store americani qualche ora fa (in Italia uscirà il 14 agosto).

Nel contenuto extra intitolato The Russo Brothers: Journey to Endgame il boss dei Marvel Studios spiega:

Sono i filmmaker che hanno preso la serie di film dedicata a Captain America e l’hanno elevata ai livelli di The Winter Soldier. Cosa che hanno poi rifatto con Civil War. Quel film è gigantesco. Eravamo a metà strada durante la produzione di Civil War e stavamo constatando lo straordinario lavoro che Joe e Anthony stavano facendo con tutti quei personaggi e il racconto di questa storyline così unica. Sapevamo già dove volevamo andare con i prossimi film degli Avengers ed è stato a quel punto che abbiamo iniziato a discutere con loro del passaggio da Civil War a Infinity War. La portata di questi film penso non abbia rivali. E l’unica maniera per poterli fare era affidarli alle mani di Anthony e Joe Russo. Per Avengers: Endgame volevamo un finale che non avesse solo uno spettacolo degno di Infinity War, ma con sequenze, scene e interazioni fra i personaggi che potevano essere fatte solo con Joe e Anthony alla guida. Sono gli unici registi che potevano maneggiare tutti questi personaggi con una storia ambiziosa che ripagasse ogni pellicola che abbiamo fatto con un solo climax che fosse anche in grado di aprire una nuova porta sul futuro della saga.