L’aspetto assurdo dei viaggi nel tempo in Avengers: Endgame

Joe Russo: a conti fatti abbiamo realizzato che i viaggi nel tempo non esistono e che si tratta di una nozione che ha a che fare con l’assurdo. È un costrutto del filmmaking di genere e credo che in questo contesto lo “compriamo” nell’attimo in cui vediamo tutte le varie scene all’insegna di una particolare emotività che avvengono fra i vari personaggi e le persone che hanno amato e non sono più con loro. McFeely: in quelle scene dove li abbiamo messi li vediamo fare svariate cose. Stanno recuperando le gemme, ma stanno anche “riparando” quanto accaduto con altre persone. Quindi, alla fin fine, se ti sei divertito a vederli portare a termine il piano e ti senti emotivamente soddisfatto da quello che fanno nel mentre, vale la pena impiegare questo costrutto. Markus aggiunge anche che i semi del concetto stesso di viaggio nel tempo erano stati sostanzialmente piantati da Ant-Man e meritavano di essere esplorati.

L’introduzione di Captain Marvel poteva avvenire più avanti nel film

In Avengers: Endgame, Captain Marvel appare nelle battute iniziali riportando sulla Terra Tony Stark e Nebula. Eppure il personaggio ha rischiato di comparire direttamente nel terzo atto senza essere svelata come la salvatrice di Iron Man nel prologo. Anthony Russo: in questi film, per via dell’elevato numero di personaggi, a volte le cose possono diventare un po’ confuse se ti addentri troppo nella storia senza le giuste tempistiche. Stephen McFeely aggiunge che sarebbe stato troppo strano vedere il volto illuminato di Tony Stark senza spiegare subito di cosa si trattasse, lasciando implicita la questione. “Poteva generare confusione, l’idea di questa luce arancione che illuminava il volto di Tony, lui che vedeva qualcosa che non veniva mostrata al pubblico”.

La “narrativa mancante” su Captain Marvel

Avengers: Infinity War, Captain Marvel e Avengers: Endgame sono ovviamente collegati in maniera ben precisa. Nick Fury, nella seconda scena extra di Infinity War, usa il cercapersone per chiamare Carol Danvers prima di scomparire in seguito alla decimazione di Thanos. Cercapersone che poi abbiamo imparato a conoscere nel film solitario di Captain Marvel ambientato nel 1995. Film che, a sua volta, si chiude con una scena mid-credit che ci riporta “nel futuro” con l’arrivo della supereroina nel Quartier Generale degli Avengers. Christopher Markus spiega: è il Lato B della scena in Captain Marvel in cui ritorna. E a sua volta Captain Marvel stesso è il Lato B di quella scena di Infinity War. Il cercapersone è stato attivato. E lei risponde. E questo è ciò che fa in risposta a quello che è accaduto sulla Terra. Joe Russo aggiunge: la “narrativa mancante” ovviamente vede lei tornare sulla Terra e incontrare gli Avengers che l’aggiornano alla velocità della luce su quanto stava accadendo. Chiaramente c’è un dispositivo di segnalazione d’emergenza su quella astronave quindi è in grado di tracciarla e riportare Tony e Nebula sulla Terra.

L’aspetto di Smart Hulk in Avengers: Endgame è stata una scelta dell’ultimo minuto

Dopo i problemi di relazione fra Bruce Banner e Hulk in Avengers: Infinity War lo ritroviamo come Smart Hulk in Endgame. E a quanto pare il suo look è stata una scelta dell’ultimo minuto. Joe Russo racconta: Smart Hulk è uno di quei personaggi che non siamo riusciti a mettere pienamente a fuoco fino alla settimana precedente alla consegna del film perché gli effetti, per un personaggio come quello, sono davvero molto impegnativi. Anthony Russo aggiunge: dobbiamo attribuire i giusti meriti a Mark Ruffalo che, è quasi superfluo specificarlo, è un grande attore. Ha lavorato davvero sodo su questo personaggio perché, come noto, aveva già interpretato le altre due versioni. Ha interpretato Banner. E ha interpretato Hulk. Capire come dare vita al mix di questi due è stato un vero e proprio viaggio per lui. Abbiamo fatto un sacco di esperimenti., passato un sacco di tempo nel teatro di posa per la motion capture tentando differenti approcci. La sua è stata una ricerca molto approfondita sul riuscire a trovare la maniera più giusta per dare vita a questo personaggio.

Thanos ha lasciato che gli Avengers lo uccidessero

Sull’improvvisa eliminazione di Thanos che avviene all’inizio McFeely dice: a un certo punto eravamo tutti molto frustrati perché continuavamo a domandarci “Qual è la storia qua?”. E se non ricordo male mi pare che sia stata Trinh Tran, la nostra executive producer, a esclamare “Dio mio, quanto mi piacerebbe se potessimo semplicemente ucciderlo”. E tutti noi ad tratto ci siamo ritrovati ad accarezzare l’idea di percorrere questa strada che ci ha portato a eliminare questo “problema” in quanto? 12 minuti dopo l’inizio del film?” Joe Russo: sì avviene molto, molto velocemente ed è quello che ci ha permesso di sviluppare un genere di film molto differente. Una pellicola più riflessiva e pensierosa, più basata sui personaggi che sulla trama. Markus: esatto ed è proprio per questo che riescono a portare a termine la loro missione all’inizio. Perché è lo stesso Thanos a permetterlo. Aveva finito il suo lavoro e lascia che gli Avengers lo uccidano.

I Russo volevano farci credere che Tony Stark potesse effettivamente morire all’inizio del film

Joe Russo: il nostro team degli effetti speciali ha fatto un lavoro eccezionale nel levargli parecchio peso e farlo sembrare prossimo al trapasso. E l’intento era proprio quello: farvi credere che potevamo uccidere Iron Man nell’apertura del film. Volevamo tracciare in maniera chiara questa linea nel momento in cui lui si distende a terra e sembra lasciarsi andare per creare questa tensione che viene poi risolta da Captain Marvel che interviene come vera e propria salvatrice.

Il vero eroe del film: il topo!

Il team creativo di Avengers: Endgame dedica anche alcune considerazioni al “vero eroe” della pellicola, colui che, grazie al suo tempestivo quanto fortuito intervento, fa uscire Ant-Man dal Regno Quantico dando vita alla catena di eventi che porterà poi alla sconfitta di Thanos: il topo all’interno del deposito dove era conservato il furgone di Scott Lang! Markus: ed ecco l’eroe dell’intero film, il salvatore dell’universo. Joe Russo: l’eroe della saga dell’Infinito Markus: il topo! McFeely: quando lavoriamo a una sceneggiatura abbiamo una regola sull’inserimento delle coincidenze: possiamo inserirle solo nel primo atto. Se fai accadere una coincidenza con il film ormai ben avviato è una mossa pigra. Sono davvero deliziato dal fatto che questo ratto abbia salvato l’universo. Ma si tratta di una mera coincidenza. Markus: comunque quando avvengono devastazioni del genere, i ratti tendono comunque a sopravvivere. McFeely: ma poi è una possibilità su 14 milioni di alternative. Joe Russo: stavo appunto per dire che esistono 14 milioni di varianti di questa storia in cui il ratto non calpesta quel bottone!

