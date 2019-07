L’enorme successo dinei cinema di tutto il mondo ha avuto un impatto su tutti gli esercenti e catene cinematografiche, incluse le PLF (premium large format). In particolare, IMAX ha comunicato dati trimestrali in forte crescita, con un 104.8 milioni di dollari in ricavi, registrando un’impennata a Wall Street. Gli incassi dei film proiettati in IMAX in tutto il mondo sono cresciuti del 6.5% (364.9 milioni di dollari contro i 342.6 milioni dello stesso trimestre del 2018), grazie a un totale di 19 film (contro i 14 dell’anno precedente). La Cina si è distinta per l’enorme espansione: “Sarà il miglior anno di sempre per IMAX, grazie al successo di Spider-Man: Far From Home, Il Re Leone, e la recente uscita in Cina di, primo film d’animazione cinese in IMAX, che ha registrato dei record”, ha affermato il CEO Rich Gelfond.

Nella conference call con gli analisti, Gelfond ha annunciato anche che la compagnia sta lavorando per far crescere l’utilizzo delle cineprese Imax nei film per il cinema, e ha confermato che Christopher Nolan tornerà a utilizzare questa tecnologia per girare il suo prossimo film Tenet, con John David Washington e Robert Pattinson. In effetti nelle prime foto dal set si possono vedere proprio delle cineprese Imax.

La catena IMAX consiste di 1.541 sale in tutto il mondo, di cui 1.445 inserite in multiplex. In Italia è presente a Sesto San Giovanni, Afragola, Pioltello, Orio al Serio, Campi Bisenzio e Roma.

Fonte: Variety