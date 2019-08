Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In una recente intervista con l’ Hollywood Reporter ha parlato del colpo di scena mostrato nella scena dei titoli di coda di. Maria Hill e Fury sono infatti protagonisti di una sequenza in cui si scopre che per tutta la durata del film i due sono stati impersonati da due Skrull, uno dei quali è Talos, che abbiamo conosciuto in

L’attrice non ha interpretato il personaggio come se fosse uno Skrull, perché in realtà la scena è stata aggiunta in post-produzione:

Una settimana prima dell’uscita, e dico sul serio, Kevin [Feige] mi ha detto che avevano girato quella scena extra. È stata aggiunta dopo, perché quella scena con noi due in auto è tratta dalla prima sequenza del film che poi è stata tagliata.

Sulla possibilità che Maria Hill sia sempre stata una Skrull sin dal primo Avengers, ha spiegato:

Possono cambiare le cose e dire che sia così, ma per me è no. Non so dove [Maria] sia al momento, ma la mia speranza è che sia in vacanza da qualche parte. Anche se in questo mondo potrebbe essere impegnata in un’altra missione.

Per evitare confusione, il regista Jon Watts durante la promozione ha specificato in effetti che Nick Fury è stato impersonato da uno Skrull solamente durante gli eventi di Far From Home, come dichiarato a ComicBook.com:

Prima di tutto, per la cronaca, quello al funerale di Tony è il vero Nick Fury alla fine di Endgame. Quindi non è stato uno Skrull sin da Captain Marvel.

L’attrice ha comunque alluso ad alcune scene tagliate:

Durante le riprese di questo film mi piaceva giocare con l’idea che sia ormai stanca di tutto. È esausta, è appena tornata dal blip e deve fare i conti con una montagna di documenti sulla scrivania. Deve recuperare così tante cose, capire chi è Mysterio e convincere questo ragazzino a unirsi alla squadra. Hanno tagliato altre scene visto che all’inizio il film doveva aprirsi con me e Sam che guidiamo in una strada nel deserto, in direzione del luogo in cui è apparso il primo mostro.

Sulla possibilità di tornare a interpretare Maria Hill:

Adorerei [interpretarla a vita]. Amo far parte del mondo Marvel. È un posto magico, meraviglioso, pieno di persone gentili, creative e premurose. Ogni volta che ricevo una telefonata per lavorare con loro sono sempre emozionata. Non so cosa ci sia in serbo per Maria nell’Universo Marvel, ma sono pronta.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.

