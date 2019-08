È in un’intervista con People che Angelina Jolie rompe il silenzio su, il nuovo film dei Marvel Studios in cui interpreterà la guerriera Thena, che nei fumetti è la leader degli Eterni (nella nostra area fumetti trovate un approfondimento dedicato a tutti i personaggi originali ).

L’attrice ha spiegato che i suoi sei figli sono molto contenti che stia lavorando a un cinecomic, non per la cosa in sé ma perché ha la possibilità di interpretare un personaggio molto forte (non a caso Thena / Azura viene definita un po’ la Wonder Woman della Marvel):

Quello che mi commuove è il fatto che vogliano vedermi forte, non gli interessa tanto che io sia in un film, quanto che sia contenta, mi diversa e che il mio personaggio sia forte. […] Thena è una guerriera. Dovrò lavorare molto duramente per avere il fisico giusto e dare all’Universo Cinematografico Marvel la Thena che merita. Penso che Chloe farà un film Marvel molto speciale. Amiamo e rispettiamo gli altri e ciò che li spinge a lavorare, speriamo di aggiungere qualcosa di nuovo.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

L’uscita è prevista per il 6 novembre del 2020.

