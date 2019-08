Come noto, dopo i risultati poco incoraggianti dial botteghino, il Dark Universe vasto progetto lanciato dalla Universal Pictures (che includeva) è stato messo in pausa per un po’.

Ora, anche se al momento le dinamiche non sono del tutto chiarissime, pare essere ripartito grazie alla supervisione del geniale produttore Jason Blum e della sua Blumhouse, affiliata della Universal specializzata in pellicole dal basso budget e dagli alti incassi.

Intanto, il produttore di La Mummia, ha avuto modo di riflettere sul fallimento della pellicola durante la promozione stampa di Hobbs & Shaw.

Non ho rimpianti di sorta, se è quello che vuoi sapere. Posso dire che forse stavamo cercando di mettere insieme il tutto in maniera troppo veloce. Penso che sia necessario fare un profondo respiro, rianalizzare la cosa e, magari, focalizzarsi sull’agire con minore fretta.

Circa L’Uomo Invisibile, il remake prodotto appunto da Blumhouse e Universal, dice

Credo che la Universal si stia approcciando alla cosa nella giusta maniera ovvero focalizzarsi su una buona storia e una buona sceneggiatura. Se devi costruire un universo devi avere solide basi come quelle.

Sono in corso in Australia le riprese di L’Uomo Invisibile, film che vedrà come protagonista Oliver Jackson-Cohen, visto in Hill House, dove interpretava Luke Crain.

Il film verrà diretto da Leigh Whannell, partner abituale di James Wan nella saga di Saw e Insidious. Whannell si occuperà anche della produzione del film insieme a Jason Blum e alla sua Blumhouse Productions.

Nel cast anche Elisabeth Moss, Storm Reid, Aldis Hodge, Harriet Dyer. La storia è incentrata su Cecilia (Moss), che apprende del suicidio del suo ex fidanzato, un uomo violento che la tormentava. Inizia a ricostruire la sua vita, ma il suo senso della realtà viene messo in discussione quando inizia a sospettare che l’uomo non sia realmente morto.

L’uscita dell’Uomo Invisibile è prevista per il 13 marzo 2020.