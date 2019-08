Recentemente Boss Logic ci ha mostrato come apparirebbe(Kingsman) nei panni di Wolverine in alcune suggestive fan art

I fan hanno appoggiato l’idea di vedere l’attore nei panni dell’iconico personaggio, e recentemente Egerton, parlando con Variety ha discusso brevemente della cosa:

Adoro la Marvel e i loro film e mi piacerebbe avere una scusa per mettermi in forma. Mi piacerebbe fare parte di ciò. Non so se l’idea di Wolverine sia realistica o meno, non lo so, ma sarei felice di far parte di qualcosa.