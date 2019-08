Dal 30 agosto sarà possibile acquistare una speciale borraccia per l’acqua a forma della bottiglia che contiene la pozione Ossafast (Skele-Gro) vista nella saga di Harry Potter, più precisamente in. (quella utilizzata da Madama Chips per far ricrescere le ossa a Harry dopo la partita di Quidditch – e il disastro fatto da Gilderoy Allock).

L’oggetto, acquistabile su Merchoid.com, avrà un costo di $22.99.

Ecco le immagini del prodotto:

Skele-Gro Harry Potter

Skele-Gro Harry Potter



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!