Con M. Night Shyamalan si è confrontato con i cinecomic quando ancora questi non erano uno degli ingranaggi più redditizi dell’industria cinematografica e i Marvel Studios non dominavano Hollywood.

Ora, in un’intervista pubblicata da Phawker, interrogato su cosa farebbe se la Marvel gli chiedesse di dirigere un film il regista svela di aver partecipato a un paio di riunioni per discutere di progetti non specificati che poi non si sono concretizzati:

Abbiamo parlato un paio di volte. Tutto bene. Adoro quello che fanno, sono davvero fantastici.

Una grande ammirazione, quella di Shyamalan, non a caso il suo cinecomic preferito è proprio quello che ha dato il via all’Universo Cinematografico Marvel:

Il primo Iron Man era eccellente, eccellente. Ricordo di aver incontrato Jon Favreau a una festa una volta, e di essere andato da lui apposta per dirgli: credo che tu abbia fatto qualcosa di davvero, davvero intelligente. Questo umorismo molto concreto, e il modo in cui Robert Downey Jr. ci ha messo del suo… Ovviamente poi quell’umorismo è diventato un marchio di fabbrica della Marvel, ma all’epoca rimasi veramente sorpreso perché era un umorismo inedito.

