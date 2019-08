Io mi vedo assolutamente con indosso il mantello e il cappuccio di Batman. La Warner Bros. invece non mi ci vedeva. Mi hanno detto: “Ventimiglia, sei troppo vecchio”. È ok, non importa. E comunque sono piuttosto impegnato.

In occasione dell’uscita del suo nuovo film This is Us ) ha svelato durante il podcast di Variety di aver partecipato al provino per interpretare il nuovonel film di, ma di essere stato scartato per via della sua età:

Ventimiglia, 42 anni, è uno dei numerosi attori che sono stati in lizza per la parte poi andata a Robert Pattinson. La Warner e Reeves cercavano effettivamente un attore adatto a impersonare un Batman più giovanile dei precedenti, e in particolare di quello interpretato da Ben Affleck.

La Warner Bros. sta rapidamente mettendo insieme il team dietro a The Batman: le riprese dovrebbero iniziare nelle prime settimane del 2021, per un’uscita prevista per il 25 giugno 2021. L’unico attore attualmente confermato nel cast è Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne / Batman.

Greg Fraser sarà il direttore della fotografia, Matt Reeves curerà sia la sceneggiatura che la regia.