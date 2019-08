Il sito spiega che oltre a Bradley Cooper come protagonista, la pellicola vedrà affiancarsi star del calibro di Cate Blanchett, Toni Collette, Rooney Mara, Michael Shannon, Richard Jenkins, Ron Perlman, Willem Dafoe e Mark Povinelli. Tutti questi attori sono attualmente in fasi più o meno avanzate di trattative.

Annunciato nel 2017, Nightmare Alley sarà l’adattamento di un romanzo del 1946 già tradotto in film dalla Fox (si intitolava La Fiera delle Illusioni). La storia ruota attorno a un giovane e ambizioso truffatore che si frequenta con una psichiatra ancor più corrotta di lui. Inizialmente uniscono le forze per raggirare le persone, ma improvvisamente la donna inizia a raggirare anche il suo socio.

Questa la sinossi del film originale di Nightmare Alley con Tyrone Power nel cast:

Stanton, imbonitore di fiera, raggira prima Zeena, partner di un mago che legge il pensiero, appropriandosi dei suoi trucchi, e poi si associa a una psicologa, sfruttando le confidenze dei suoi clienti per ingannarli con esperimenti pseudospiritistici. Smascherato in pubblico dalla moglie e rovinato, diventa un alcolizzato e finisce come attrazione mostruosa in un numero da baraccone in cui decapita polli vivi e ne beve il sangue.