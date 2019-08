L’horror ha tutto un suo legame con le case fin dalla letteratura gotica (che è la sua matrice) e il cinema l’ha ereditato. All’inizio erano principalmente manieri e castelli, i domicili di paura non erano solo quelli infestati ma anche quelli in cui si svolgevano aberranti esperimenti o in cui vivevano creature della notte. Solo poi la mitologia della casa del male si è trasferita nel presente, nei villini o addirittura negli appartamenti (si pensi a).

Il cinema horror italiano in tutto questo ha un rapporto unico e personale con gli edifici. Le ville liberty, i castelli ma anche gli atelier e via dicendo. In un’industria fatta di grande artigianato la costruzione dei set ha un’importanza cruciale, quindi su quello si puntava moltissimo, e in un genere (l’horror italiano o il giallo) in cui la valenza “locale” è fortissima, diventa importante scegliere i luoghi e ambientare i film con cura. Argento ne ha fatta una piccola scienza, Bava una perversione.

E dipende tutto da una casa The Nest (Il Nido), il film di Roberto De Feo in uscita il 15 agosto che lavora su una villa in Piemonte per creare una storia di mistero nella quale il tempo è un’incognita, dove siamo e quando siamo è un’incognita e cosa stia accadendo in quel luogo lo è.

La villa di The Nest (Il Nido), come vi abbiamo raccontato nella set visit, è un vero gioiello in sé, materia plasmabile che sembra stare lì ad attendere di essere scelta per un film, ma questo non è sempre stato il caso nel cinema italiano, in cui alle vere case spesso si sono preferite le case costruite in studio.

Suspiria Non ci sarebbe Suspiria senza la scuola di danza. Un edificio impossibile dai colori incredibili che è stato costruito da zero negli studi De Paolis di Roma, sia per gli esterni che per gli interni. Suspiria è un delirio di sangue, streghe e colori di Luciano Tovoli . È probabile che nessuna villa nemmeno quella realmente edificata a Monaco di Baviera che era stata inizialmente scelta (ma poi scartata perché negato il permesso a girare) avrebbe dato lo stesso risultato.

Lo Spettro Sorta di strano sequel di L’Orribile Segreto Del dr. Hichcock , qui la storia è quella di due amanti e lo spettro del marito di lei, si parla di Scozia di inizio anni ‘10 che con una certa audacia Riccardo Freda ambienta in una villa liberty del quartiere Parioli di Roma.

Profondo Rosso Non è l’appartamento con il quadro incriminato il vero luogo dove Profondo Rosso trova il suo horror ma la Villa del bambino urlante, ovvero la reale Villa Scott in Piemonte. È un edificio liberty che sfugge ai canoni del grande palazzo gotico (all’epoca molto in voga) e ha il merito di fondare un’idea di paura diversa, più moderna, in cui sono comunque gli elementi di abbellimento a condire il terrore. Non più gargoyles o bocche di lupo ma fiori e forme tonde. Da qui in poi le ville liberty diventano un classico della paura.

La Maschera Del Demonio Siamo nel classico. Per il primo film da regista Mario Bava sceglie un soggetto gotico e realizza un piccolo capolavoro di ambientazioni e (ovviamente) effetti pratici. La Maschera Del Demonio rimane uno dei suoi film più perfetti e ha in quella strana forma di iperrealismo teatrale, tra vero e fasullo, una delle caratteristiche vincenti.

Sei Donne Per L'Assassino È il film che codifica tutte le regole del giallo italiano e quindi è il progenitore ufficiale dello slasher americano. Un film importantissimo filmato con un’attenzione pazzesca allo stile e alla resa visiva, con un livello di qualità, colori e lavoro sulle luci che non è più stato ripetuto. Per adattarsi al mondo in cui è ambientato (la moda) Bava trasforma il film in una serie di ritratte da riviste patinate e in questo l’atelier è determinante. Gli esterni furono girati a Villa Sciarra e come spesso accade gli interni furono costruiti per essere perfetti.

Quella villa accanto al cimitero Non in Italia ma negli Stati Uniti, per la precisione vicino a Boston, si trova la casa del titolo, una piccola villetta che in realtà era una scuola per disabili. Che sia determinante è evidente fin dal titolo e dalla sua presenza sui titoli di testa. Le sue punte gotiche servono a giocare un po’ con lo stereotipo dei manieri infestati o maldetti e un po’ ad introdurre la dimensione di quello che forse è l’horror più riuscito di Fulci .

I Vampiri Il grande esordio dell’horror italiano con Freda alla regia e Bava alla fotografia è tutto giocato sulla tradizione gotica. Non c’erano ancora le grandi invenzioni né quella voglia di spingere sul pedale dell’espressionismo che caratterizzerà il genere ma c’era il maniero. Le scale, i drappeggi, il mobilio, il caminetto e le stanze al piano di sopra, tutto grida paura classica.

...E Tu Vivrai Nel Terrore! L'aldilà L’hotel Sette Porte è in realtà una villa in un parco di New Orleans. Di nuovo Fulci sceglie di lavorare su ambientazioni americane per uno dei film meno lineari e più sperimentali. Tarantino lo ha voluto riportare in sala in America ed è considerato a tutt’ora uno dei momenti di maggiore assurdità dell’horror italiano. E le case sono il posto in cui questa paura si concretizza, quelle in cui non si è mai sicuri.

La Casa Dalle Finestre Che Ridono È l’obiettivo di tutto il celebre film di Pupi Avati arrivare alla casa del titolo, in realtà un casolare nei pressi di Malalbergo che ora è stato abbattuto. Vertice della paura e delle incognite del film, la casa ha l’intuizione delle bocche sorridenti alle finestre che in antitesi con il tono del film creano ancora più paura (un espediente argentiano).

Danza Macabra Questa volta il gotico viene preso all'origine da Antonio Margheriti, una storia che coinvolge un reporter pronto ad intervistare Edgar Allan Poe, uno scettico che non crede che le storie dello scrittore siano reali. Come sfida deve dormire in un maniero in cui scoprirà un mondo di spettri. L'importante qui è calzare il genere, è la credibilità (più o meno) della storia da Poe, la capacità di calarsi in quel contesto e quindi, il maniero.



















The Nest (Il Nido) vede tra i protagonisti Francesca Cavallin e i giovani Justin Korovkin e Ginevra Francesconi; scritto da Lucio Besana, Margherita Ferri e Roberto De Feo, è prodotto da Colorado Film con la produzione esecutiva di Prem1ere Film e il sostegno della Film Commission Torino Piemonte e viene così introdotto nella sinossi:

Samuel (Justin Korovkin) è un giovane ragazzo costretto su una sedia a rotelle che vive con sua madre Elena (Francesca Cavallin) a “Villa dei Laghi” una residenza isolata circondata da boschi. Bloccato nella routine familiare e con il rigoroso divieto di allontanarsi dalla dimora, Samuel cresce apparentemente protetto ma insoddisfatto e irrequieto. Tuttavia, la vita nella Villa è sempre più frequentemente sconvolta da avvenimenti strani ed inquietanti; fino a quando, l’arrivo dell’adolescente Denise (Ginevra Francesconi) scardinerà definitivamente gli equilibri della famiglia, dando a Samuel la forza di opporsi alle restrizioni imposte da sua madre e di cercare la verità sul mondo che lo circonda. Ma Elena non lascerà andare suo figlio così facilmente e sarà pronta a fare di tutto per tenerlo con sé. Perché Elena costringe Samuel a vivere come prigioniero nella sua stessa casa, vietandogli di lasciare la tenuta? Quale mistero nasconde?

