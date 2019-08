Stanno continuando in Canada le riprese di, il film diretto dain arrivo la prossima estate nei cinema di tutto il mondo.

Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato i primi scatti rubati dal set canadese.

Nei due scatti che potete trovare qua sotto potete ammirare l’allestimento di un murale pubblicitario della Stay-Puft Marshmallows.

Ecco anche un video della ECTO-1:

Ghostbusters 3, Paul Rudd è arrivato sul set!

A quanto pare, anche se inizialmente doveva cominciare le sue riprese in autunno, anche Paul Rudd è arrivato in Canada per lavorare al film.

L’attore è stato intercettato dai alcuni fan:

La pellicola sarà un sequel diretto di Ghostbusters 2 (1989), mentre non sarà collegata alla pellicola al femminile uscita nel 2016. Alla regia Jason Reitman, autore di Juno, Tra le Nuvole, Thank You For Smoking, Young Adult,TullyeThe Front Runner, figlio di Ivan Reitman, regista dei due film originali della saga.

Alla produzione vi sarà la Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City. A scrivere il progetto insieme a Reitman anche Gil Kenan. Nel cast Finn Wolfhard, McKenna Grace, Carrie Coon, mentre in qualche modo sarà coinvolto anche il cast originale composto Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Bill Murray e Sigourney Weaver.

La Sony ha fissato l’uscita al 10 luglio 2020.