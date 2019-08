a guidare la classifica di venerdì al box-office americano. Il film prodotto da Guillermo del Toro incassa 8.76 milioni di dollari, e nonostante un CinemaScore “C” (abbastanza comune tra gli horror) dovrebbe superare i 20 milioni di dollari nei tre giorni, un risultato sopra le aspettative iniziali.

Seconda posizione per Fast & Furious – Hobbs & Shaw, con 7 milioni di dollari e 90 milioni complessivi: nei tre giorni il film tornerà al primo posto e vincerà il weekend.

Al terzo posto Dora and the Lost City of Gold debutta con 6.5 milioni di dollari, e dovrebbe chiudere il weekend intorno ai 16 milioni di dollari.

Quarta posizione per Il Re Leone, con 5.7 milioni di dollari e 458 milioni complessivi, mentre al quinto posto C’Era una Volta a… Hollywood incassa 3.2 milioni di dollari e sale a un totale di 92 milioni di dollari.

Apre al sesto posto The Art of Racing in the Rain, con 3 milioni di dollari. Apre al settimo posto, infine, The Kitchen, con soli 1.8 milioni di dollari: nei tre giorni non dovrebbe superare i 5 complessivi.

