a vincere il weekend in Italia: il film firmato Universal sfiora i due milioni al box-office in quattro giorni, che salgono a 2.3 se si include mercoledì. Non è ovviamente una cifra paragonabile a quella dei film principali della saga (, per esempio, aveva raccolto oltre sei milioni nel primo weekend), ma visto il periodo è un ottimo risultato.

Seconda posizione, molto distante, per Bring the Soul: the Movie, con 231mila euro: l’evento dedicato alla band BTS riesce a superare Spider-Man: Far From Home, che al terzo posto incassa 200mila euro e sale a 11.1 milioni complessivi.

Al quinto posto Men in Black: International incassa 199mila euro, salendo a 2.2 milioni complessivi. Chiude la top-five The Quake – Il Terremoto del Secolo, che debutta con 85mila euro.