Come prevedibile, Fast & Furious – Hobbs & Shaw ha vinto nuovamente il weekend al box-office americano, incassando 25.4 milioni di dollari e salendo a 108.5 milioni in dieci giorni (che diventano 332 milioni in tutto il mondo), un buon risultato anche se nettamente più basso dei film precedenti.

Scary Stories to Tell in the Dark batte invece le aspettative iniziali: il film prodotto da Guillermo del Toro debutta infatti al secondo posto con 20.8 milioni di dollari, quando in un primo momento si pensava avrebbe incassato 15/18 milioni.

Al terzo posto troviamo Il Re Leone, con altri 20 milioni di dollari e un totale di 473.1 milioni di dollari: una grande tenuta per la pellicola Disney, che sale a 1.334 miliardi di dollari in tutto il mondo battendo Star Wars: Gli Ultimi Jedi (è ora il dodicesimo maggiore incasso di sempre nella classifica mondiale che non tiene conto dell’inflazione).

Apre al quarto posto Dora and the Lost City of Gold, con 17 milioni di dollari, mentre C’Era una Volta a… Hollywood chiude la top-five con 11.6 milioni di dollari e un totale di 100 milioni negli Stati Uniti.

Tra le altre nuove uscite, The Art of Racing in the Rain apre al sesto posto con 8.1 milioni di dollari: è una delle prime pellicole Fox a uscire distribuita dalla Disney. Floppa invece The Kitchen, che apre al settimo posto con soli 5.5 milioni di dollar (ne è costati 37).

Fonte: BOM