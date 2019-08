Dopo l’anteprima dell’altroieri , è uscito Il Venerdì di Repubblica con l’intervista integrale a, regista di

Roberto Croci ha parlato con Phillips delle sue ispirazioni e dei riferimenti, oltre che delle caratteristiche del Joker che vedremo in anteprima mondiale al Festival di Venezia a fine mese. Vi riportiamo i passaggi principali del Q&A che trovate sulla rivista:

A quali film si è ispirato? A quelli che ho sempre amato: Serpico, Taxi Driver, Qualcuno volò sul nido del cuculo, Re per una notte… film che nessuno fa più per la paura di non piacere al pubblico. Che caratteristiche ha questo suo Joker? Non è il classico criminale, è invece un fiore bellissimo nato sull’asfalto, che se invece di calpestarlo l’avessero innaffiato chissà cosa sarebbe successo. Lo definirebbe un film politico? Vorrei che facesse discutere. Non stiamo dicendo a tutti di ribellarsi, ma vogliamo far riflettere sul perché la gente potrebbe, dovrebbe, iniziare una rivoluzione. L’ingiustizia socio-economica subita dalla maggior parte dei cittadini è innegabile. E non solo negli Stati Uniti. Il film è vietato ai minori, perché? Perché spesso quando si fa un film che vuole piacere a tutti si finisce per fare un prodotto che non piace a nessuno.

Nell’articolo Croci ha parlato anche con Phoenix, il quale ammette di essersi ispirato molto a Charlie Chaplin per la sua interpretazione (“è un’influenza importante, non solo nella sua personalità ma anche nei suoi atteggiamenti. Abbiamo cercato però di non esagerare”).

Joker: tutti i dettagli del film di Todd Phillips!

“Joker” ruoterà intorno all’iconico villain, e sarà una storia originale, mai apparsa sul grande schermo. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck (Phoenix), un uomo ignorato dalla società, non sarà soltanto uno studio crudo del personaggio ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.

Gli altri interpreti del film sono Zazie Beetz (“Deadpool 2”), Bill Camp (“Red Sparrow”, “Molly’s Game”), Frances Conroy (le serie TV “American Horror Story”, “Castle Rock” di Hulu), Brett Cullen (“42 – La vera storia di una leggenda americana”, “Narcos” di Netflix), Glenn Fleshler (le serie TV “Billions”, “Barry”), Douglas Hodge (“Red Sparrow”, “Penny Dreadful” in TV), Marc Maron (le serie TV “Maron”, “GLOW”), Josh Pais (l’imminente “Motherless Brooklyn”, “Insospettabili sospetti”), e Shea Whigham (l’imminente “First Man – Il primo uomo”, “Kong: Skull Island”).

Phillips (la trilogia “Una notte da leoni”) dirige il film da una sceneggiatura scritta insieme a Scott Silver (“The Fighter”), basata sui personaggi della DC. Il film è prodotto da Phillips e Bradley Cooper con la loro Joint Effort, ed Emma Tillinger Koskoff. I produttori esecutivi sono Richard Baratta, Joseph Garner e Bruce Berman.

Dietro le quinte, Phillips è affiancato dal direttore della fotografia Lawrence Sher (l’imminente “Godzilla II: King of the Monsters”, “Una notte da leoni” la trilogia), lo scenografo Mark Friedberg (“Selma – La strada per la libertà”, “The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro”), il montatore Jeff Groth (“Trafficanti”, “Una notte da leoni 3”) e il costumista premio Oscar Mark Bridges (“Il filo nascosto”, “The Artist”).

Warner Bros. Pictures presenta in associazione con Village Roadshow Pictures e BRON Creative, una produzione Joint Effort, “Joker”.