, personaggio dell’UCM interpretato da Idris Elba nella saga die anche in altri film ha perso tragicamente la vita per mano di Thanos in. Nonostante questo a Elba non dispiacerebbe tornare a vestire i panni del personaggio in futuro.

ABC Radio ha chiesto all’attore se sarebbe disposto a tornare nei panni del custode del Bifrost in futuro:

Certo. Senti, Heimdall fa essenzialmente parte della famiglia delle divinità. Quindi sai, potrebbe essere ancora vivo. Il personaggio di Heimdall è radicato nel passato, proviene dalla mitologia di Thor e sono sicuro che ci potrebbe essere una maniera interessante per riportarlo in vita. Certo che lo farei. Sì.

Ricordiamo che è in sviluppo un quarto capitolo dedicato al Dio del Tuono, ovvero Thor: Love and Thunder.

Ecco le prime informazioni su Thor: Love and Thunder di Taika Waititi

Thor: Love and Thunder, diretto nuovamente da Taika Waititi, vedrà sullo schermo Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman, che tornerà a interpretare Jane Foster e nello specifico nella nuova incarnazione di…Thor.

Le riprese del film dovrebbero iniziare l’anno prossimo in Australia in contemporanea con quelle di Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. La decisione è stata presa dai Marvel Studios in virtù dei notevoli incentivi fiscali garantiti dal governo australiano. L’entità delle detrazioni fiscali dovrebbe a montare a 24 milioni di dollari mentre il nuovo progetto darà vita a 2500 posti di lavoro e a un indotto di almeno 178 milioni di dollari.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 5 novembre 2021.

