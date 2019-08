continua la sua corsa al box-office italiano mantenendosi in testa anche venerdì 16 agosto. Il film d’azione incassa 224mila euro, portandosi a un totale di quasi 3.7 milioni di euro.

Seconda posizione per la nuova uscita Crawl – Intrappolati, che incassa 73mila euro e sale a 148mila euro in due giorni. Sale al terzo posto Spider-Man: Far From Home, con 38mila euro e un totale di 11.3 milioni di euro.

Al quarto posto Men in Black: International incassa 35mila euro e sale a 2.4 milioni complessivi, mentre con 32mila euro si piazza al quinto posto l’altra nuova uscita, The Nest (Il Nido), per un totale di 66mila euro in due giorni.

Nona posizione per Kin, che incassa 8.500 euro e sale a 16mila euro in due giorni.