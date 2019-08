In un’intervista con Collider , Martin Freeman ha rivelato che tornerà nei panni di Everett Ross nel sequel di(che come noto farà parte della Fase 5 , non ancora annunciata, dell’Universo Cinematografico Marvel).

Nonostante il film sia ancora avvolto nel mistero, Freeman non si è posto molto problemi a confermare la sua partecipazione:

A quanto so io, tornerò nel cast. Per quel che ne so, farò un altro Black Panther. Questo è quel che mi risulta. Ma non ho idea di quando lo gireremo.

L’unica cosa che sappiamo, oltre al ritorno di Martin Freeman e dei protagonisti, è che Ryan Coogler tornerà alla sceneggiatura e alla regia del sequel di Black Panther.

Maggiori dettagli arriveranno nei prossimi mesi se non anni, visto che difficilmente il film arriverà nelle sale prima del 2022. Ma quel che è certo, a quanto pare, è che rivedremo Everett Ross.

