è morto a Los Angeles a 79 anni: l’attore era malato da tempo di cancro ai polmoni.

Figlio di Henry e fratello di Jane, Peter Fonda era una leggenda a Hollywood, e con il suo Easy Rider segnò una generazione al fianco di Jack Nicholson (che ottenne la parte che inizialmente doveva essere di Rip Thorn) e Dennis Hopper (scomparso nel 2010). Per quel film che entrò nella storia del cinema e divenne simbolo della controcultura, non si limitò a recitare, ma fu anche co-sceneggiatore e co-produttore. A settembre avrebbe dovuto partecipare alle celebrazioni per i cinquant’anni della pellicola.

“È uno dei momenti più tristi della nostra vita, non siamo in grado di trovare le parole adatte per descrivere il nostro dolore,” ha affermato la famiglia Fonda. “Invitiamo tutti a celebrare il suo indomabile spirito e il suo amore per la vita. In onore di Peter, brindate alla libertà”.

Fonte: Variety

