Insieme al trailer è arrivato in erte (via Impawards ) un nuovo poster di, nuovo film di e contratto dall’omonimo romanzo di Steve Erickson le cui riprese sono avvenute 4 anni fa.

Il film sarà disponibile nelle sale americane e canadesi dal 20 settembre grazie a MyCinema.

Potete vedere il poster qua sotto:

Le prime informazioni su Zeroville

Il film, come l’opera letteraria, segue la storia di Ike Jerome (Franco), uno studente di architettura con un tatuaggio di Elizabeth Taylor e Montgomery Clift tatuato dietro la nuca. L’uomo arriverà ad Hollywood nel 1969 e li verrà scambiato per l’autore di uno degli omicidi di Charles Manson. In quel luogo Ike entrerà in un turbine di situazioni fatte di sesso e droga dove incontrerà anche alcune grandi personalità del tempo come George Lucas, Brian De Palma, Steven Spielberg e Paul Schrader.

Del cast fanno parte anche Megan Fox, Seth Rogen, Joey King, Danny McBride, Craig Robinson and Jacki Weaver. It was written by Paul Felton and Ian Olds, and produced by Michael Mendelsohn, Vince Jolivette e Caroline Aragon.