sono i protagonisti delle nuove foto dal set di, attualmente in fase di riprese a Londra.

Diretto da Edgar Wright (che potete vedere negli ultimi scatti rubati dal set), il film sarà nelle sale a partire dal 25 settembre 2020: a darne l’annuncio è stata la Focus Features qualche giorno fa.

Protagonista della pellicola descritta come un horror/thriller psicologico è Anya Taylor-Joy, che di recente abbiamo visto in Glass, e che nelle immagini appare in compagnia di Matt Smith. Del cast fanno parte anche Thomasin Harcourt McKenzie (Leave No Trace), Diana Rigg (Il Trono di Spade) e Terrence Stamp.

Potete ammirare le foto dal set londinese di Last Night in Soho cliccando qui.

Matt Smith and Anya Taylor-Joy saunter hand-in-hand along the street https://t.co/EYyy8HsAwK via @DailyMailCeleb — Andrew ✈ (@ker_fuffle) August 2, 2019

Oltre a esser girata a Londra, la pellicola sarà ambientata nella capitale inglese, come raccontato da Wright a inizio anno:

Mi sono reso conto che non avevo mai girato un film in centro a Londra, e nello specifico a Soho, dove ho trascorso un mucchio di tempo negli ultimi 25 anni.

La sceneggiatura è scritta dal regista assieme a Krysty Wilson-Cairns.

Tra le ispirazioni per il progetto Wright ha menzionato A Venezia… un dicembre rosso shocking di Nicolas Roeg e Repulsion di Roman Polanski.

Le riprese del film sono iniziate a fine maggio. Tra i prossimi impegni del regista potrebbe esserci Baby Driver 2, di cui esiste uno script. Il protagonista Ansel Elgort ha ammesso di averlo letto e ha anche preannunciato che il titolo sarà diverso.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!