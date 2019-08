Nuovo ingresso nel cast di: Michael Rooker (Guardiani della Galassia) entra a far parte della pellicola della Universal Pictures in un ruolo del quale non sappiamo nulla se non il nome, e cioè “Buddy”.

Inizialmente previsto per il 19 aprile 2019, il film è stato rinviato di un anno per fare spazio allo spin-off Hobbs & Shaw. Attualmente le riprese sono in corso. Alla sceneggiatura Dan Casey, su una storia di Justin Lin, che tornerà alla regia dopo aver già diretto il terzo, quarto, quinto e sesto film.

Nel cast di Fast & Furious 9, oltre ai protagonisti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Ludacris, Charlize Theron ed Helen Mirren, vi saranno anche Finn Cole (Animal Kingdom, Peaky Blinders), Anna Sawai (Ninja Assassin), Vinnie Bennett (Ghost in the Shell) e John Cena, oltre al lottatore Francis Ngannou e a Michael Rooker.

Fast & Furious 9 uscirà il 22 maggio 2020, Fast & Furious 10 concluderà la saga il 2 aprile 2021.

Fonte: Deadline