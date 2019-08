Si fa sempre più largo il cast di, un nuovo progetto fantascientifico che sarà diretto da, il regista di LEGO Batman – Il Film

Collider riporta in esclusiva che J.K. Simmons, di recente visto in Veronica Mars e prossimamente al cinema in 21 Bridges, e la candidata al premio Emmy Betty Gilpin (GLOW) sono in trattative per unirsi al cast della pellicola.

Se le negoziazioni andranno a buon fine i due si uniranno ai già scritturati Chris Pratt e Yvonne Strahovski.

I dettagli del progetto sono ancora avvolti nel mistero, ma sappiamo che si baserà su una sceneggiatura scritta da Zach Dean, autore di Le ultime 24 ore e Legami di sangue.

Adam Kolbrenner e David S. Goyer produrranno il film, mentre Dana Goldberg, Matt Grimm e Don Granger lo supervisionando per Skydance. Le riprese di Ghost Draft avrebbero dovuto partire in estate, ma da Collider apprendiamo che il cast sarà chiamato ad Atlanta a partire da settembre.

La produzione si terrà per un periodo anche in Islanda per alcune riprese in esterni. La Skydance finanzierà il progetto e ha stretto un accordo di distribuzione con la Paramount Pictures.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!