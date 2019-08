La Disney ha diffuso online il primo poster ufficiale di, il film in live-action tratto dal classico animato che approderà direttamente sulla piattaforma streaming Disney+.

Del cast fanno parte Tessa Thompson (Lilli), Kiersey Clemons (Tesoro), Yvette Nicole Brown (zia Sara), Thomas Mann (Gianni Caro), Ashley Jensen che darà la voce allo scottish terrier Jackie (in originale era Whisky, un cane amico di Fido e Lilli) e Justin Theroux (darà la sua voce a Biagio).

A dirigere il film c’è Charlie Bean (LEGO Ninjago). La pellicola sarà disponibile non appena Disney+ aprirà i battenti, ovvero il 12 novembre per gli Stati Uniti.

Potete ammirare il poster di Lilli e il Vagabondo a seguire, mentre qualche giorno fa vi abbiamo mostrato una foto.

Questa la sinossi del film originale:

Thomas Mann ha parlato con Collider della nuova rivisitazione in casa Disney di Lilli e il Vagabondo l’anno scorso. L’attore, che interpreta Gianni Caro, ha sottolineato che i personaggi umani saranno “approfonditi un po’ meglio“:

L’attore ha confermato che sul set sono stati usati dei cani e che non sono stati ricreati in CGI:

Chi è che non vuole vedere due cani veri che si baciano su un piatto di spaghetti? […] Lilli e il Vagabondo è uscito nel 1955, capisco le persone che non vogliono che intacchiamo il cartone originale, ma non si tratta di un rifacimento. Qui parliamo di una rivisitazione dal vero. Perciò, perché no?