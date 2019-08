Mentre proseguono nel Regno Unito le riprese di, il film dei Marvel Studios è stato tra i protagonisti del panel di oggi alla D23 Expo durante il quale sono state mostrate nuove scene di cui vi proponiamo la nostra descrizione.

A presentare il teaser non c’erano Scarlett Johannson, né la regista Cate Shortland, che si trovano appunto sul set, ma la protagonista ha registrato un messaggio con indosso il costume bianco con cui è comparsa poi nelle scene inedite.

Noi eravamo presenti al panel e vi premettiamo che si è trattato di un reel molto simile a quello proposto al pubblico del Comic-Con di San Diego qualche settimana fa. La prima parte era proprio identica, con il dialogo tra Natasha e Yelena.

Nelle scene successive, vediamo Natasha Romanoff correre in mezzo a una foresta e poi in moto per le vie di Budapest. Dopo di che vediamo David Harbour (che interpreta Alexei Shostakov) unirsi a Natasha e Yelena: sembra appena uscito di prigione. Con un accento russo lo sentiamo dire “Ecco la famiglia di nuovo insieme!” e indossare il costume di Guardiano Rosso. Vediamo una scena d’azione con loro tre che combattono un gruppo di persone, in e le due ragazze sono altamente competitive l’una con l’altra, in particolare Yelena definisce Natasha una “poser” per la posizione in cui combatte sempre mettendosi a suo avviso troppo in mostra.

Nell’ultima scena vediamo Vedova Nera con il costume completamente bianco, mentre combatte con il villain Taskmaster, che indossa il costume e la maschera rimanendo quindi ancora avvolto nel mistero (non è stato ancora annunciato l’attore che lo interpreterà).

BLACK WIDOW: I PRIMI DETTAGLI SUL FILM

Questo “prequel” sarà ambientato dopo lo scontro a cui Vedova Nera partecipa all’aeroporto di Captain America: Civil War. Dopo questi eventi, Natasha “si ritroverà da sola e nel corso della storia dovrà fare i conti con la nota rossa nel suo registro“.

Black Widow, il film su Natasha Romanoff / Vedova Nera, scritto da Jac Schaeffer e diretto da Cate Shortland, vede nel cast Scarlett Johansson, David Harbour (che sarà Alexei Shostakov, ovvero Guardiano Rosso), Florence Pugh, O-T Fagbenle e Rachel Weisz. Il film uscirà il 1 maggio 2020.

