L’ultimo film di cui si è parlato oggi nel lungo panel Disney alla D23 Expo di Anaheim è, ovviamente,, attesissimo film d’animazione in arrivo il 27 novembre in tutto il mondo di cui sono state mostrate le prime immagini.

Sul palco i registi Chris Buck e Jennifer Lee, che hanno prima di tutto rivelato i dettagli su due nuovi ingressi nel cast vocale originale della pellicola: Sterling K. Brown, che interpreterà il Tenente Matthias, ed Evan Rachel Wood, che sarà la madre di Anna ed Elsa (la Regina Iduna, già vista nel primo film ma mai sentita parlare). A questo proposito, i registi hanno specificato che i genitori delle protagoniste si vedranno nel film, ma NON torneranno in vita (dalle immagini rilasciate immaginiamo ci saranno dei flashback).

Sono state svelate anche maggiori informazioni sulla trama: il film cercherà di dare una risposta a una domanda che viene posta regolarmente ai realizzatori dai fan, e cioè da dove arrivano i poteri di Elsa. Frozen 2 esplorerà quindi il passato delle due sorelle ma anche la storia di Arendelle e anche dove si stavano recando i genitori di Anna ed Elsa quando la loro nave è affondata: come dimostra anche il primo trailer, sarà un film molto più grande ed epico del precedente.

I registi hanno confermato che il film inizierà con un prologo e hanno mostrato alcune scene. In una, la Regina Iduna canta una canzone alle sue due bambine per farle addormentare. In un’altra clip, è stato mostrato il Tenente Matthias mentre spiega ad Anna che suo nonno non gli aveva mai fatto dare per scontate le cose positive. In una scena, Elsa sente una voce durante un momento di forte tensione, e questa voce ha una certa importanza lungo tutto il film. In un’altra scena, Anna sente la voce mentre sta giocando a sciarada con Olaf (che in un momento molto divertente si trasforma in Topolino), Elsa e Sven. Elsa improvvisamente dice di essere stanca e va a dormire: Anna pensa che sia una reazione molto strana e si preoccupa, andando anche lei a dormire e ignorando il tentativo di Kristoff di chiederla in sposa. Recatasi nella stanza di Elsa, le chiede cosa c’è che non va, e la sorella le dice di non voler creare subbuglio nella bella vita di Anna. Anna si sdraia con lei e inizia a cantare la dolce canzone della buona notte che cantava loro madre: le due si addormentano. Elsa si sveglia di soprassalto sentendo una musica in lontananza: cerca di ignorarla, ma poi inizia a cercare la fonte della musica, iniziando poi a cantare a sua volta una canzone nella quale dice di sperare che la musica sparisca ma che non può ignorarla. Seguire quella voce sarà molto rischioso, e lei sembra saperlo: la ragazza arriva nella foresta e inizia a usare i suoi poteri creando figure ghiacciate in cerca dell’origine della musica. Si ritrova sul bordo di un dirupo ghiacciato, centinaia di pezzi di ghiaccio come fiocchi di neve compaiono intorno a lei.

Alla fine del panel sono saliti sul palco al fianco dei registi e di Sterling K. Brown ed Evan Rachel Wood anche i protagonisti Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad e Johnatan Groff, che hanno cantato una canzone:

Ecco il poster e le nuove immagini di Frozen 2:

Frozen 2 poster

Frozen 2

Frozen 2





FROZEN 2 – I DETTAGLI DEL FILM

La squadra creativa premiata con l’Academy Award, formata dai registi Jennifer Lee e Chris Buck e dal produttore Peter Del Vecho, riporterà sul grande schermo gli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff che nella versione italiana avranno ancora una volta le incredibili voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis.

Potete vederlo nella parte superiore della pagina in italiano, qua sotto in lingua originale!