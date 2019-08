HeroicHollywood a rivelare un nuovo rumour sull’inizio delle riprese di, il film prodotto da Dwayne Johnson da lungo in sviluppo presso la Warner Bros.

Il sito afferma di aver saputo da una fonte affidabile che la pellicola verrà girata a partire da aprile 2020, non appena terminata la produzione di Red Notice, e che Hawkman (già visto in Smallville e Legends of Tomorrow) sarà il villain contro il quale si scontrerà l’antieroe interpretato da Dwayne Johnson. Giusto qualche giorno fa il produttore Hiram Garcia aveva affermato che probabilmente le riprese di Black Adam inizieranno alla fine del 2020, ma evidentemente i piani sono cambiati.

Il personaggio doveva inizialmente comparire come antagonista in Shazam!, ma lo studio ha deciso di percorrere un’altra strada affidando al personaggio un film tutto suo. Black Adam è infatti considerato la grande nemesi di Shazam!, fin dagli anni ’40 in cui il personaggio si chiamava ancora Captain Marvel. Era un principe egiziano semi-immortale che veniva corrotto dai poteri magici che gli erano stati donati da un mago. Ma nelle attuali iterazioni fumettistiche il personaggio è considerato un antieroe.