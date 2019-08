Stanno iniziando ad Atlanta, in Georgia, le riprese di, ed ecco arrivare online le prime foto dal set dove si stanno svolgendo le prove generali del film.

Nelle immagini vediamo Eddie Murphy nei panni del principe Akeem, con in mano un copione, assieme ad Arsenio Hall in quelli del Reverendo Brown (nell’originale interpretava quattro personaggi diversi). Oltre a loro vediamo anche Tracy Morgan, Leslie Jones e Luenell.

Trovate tutte le foto su TMZ, Metro.co.uk e sul Daily Mail!

"Coming to America 2" is REALLY HAPPENING, people!! pic.twitter.com/dgA4VvTT66 — TMZ (@TMZ) August 25, 2019

Eddie Murphy & Arsenio Hall in Character for 'Coming to America' Sequel https://t.co/86ENxMH79K — Chloe Sylvers (@chloesylvers) August 25, 2019

Nel cast del film anche Nomzamo Mbatha, Garcelle Beauvais, Kiki Layne, Wesley Snipes, Jermaine Fowler, Rick Ross, Teyana Taylor e Michael Blackson, che si aggiungeranno a James Earl Jones, Paul Bates, Shari Headley e Louie Anderson.

Il cult di John Landis datato 1988, vedeva, come protagonista, Eddie Murphy nei panni del Principe Akeem (ma anche in quelli di Clarence, Randy Watson e Saul).

La Paramount girerà il sequel in svariate location, inclusa la Georgia. Craig Brewer (Footlose, Empire, Dolemite is my Name) dirigerà il sequel di Il Principe Cerca Moglie, mentre Kenya Barris ha scritto la sceneggiatura. La pellicola sarà nei cinema statunitensi il 18 dicembre 2020.

Nel sequel, il principe africano Akeem (Eddie Murphy) scopre di avere un figlio e torna in America per incontrare questo improbabile erede al trono di Zamunda, un ragazzo della strada di nome Lavelle.