, nelle ore scorse, ha rilanciato sui suoi profili social il nuovo poster didiffuso dalla Lucasfilm in occasione della D23 Expo.

E lo ha fatto, chiaramente, a modo suo.

L’immagine promozionale è accompagnata dalla data di uscita del kolossal, dal testo “un’ultima volta” e dall’hashtag #LukeTheSpook, ovvero #LukeIlFantasma.

Si tratta di un’ironica allusione al suo possibile ritorno come Fantasma della Forza nell’attesissima pellicola di J.J.Abrams.

Trovate tutto qua sotto.

Il teaser mostrato all’evento Disney viene così descritto dalla nostra Silvia Nittoli, che era presente:

Il video inizia con una sorta di montaggio di scene dei vecchi film: Luke che guarda i soli gemelli, Han e Leia insieme, Yoda che solleva l’X-Wing, Lando Calrissian, alcune scene dei prequel. Poi c’è la frase sulle “mille generazioni” del primo trailer. Passiamo a un montaggio con scene dei primi due film di questa nuova trilogia.

I protagonisti della nuova trilogia guardano da lontano una vivace cittadina nel deserto. Centinaia di star destroyer si stagliano contro un cielo cupo. Rey e Kylo Ren combattono, sullo sfondo un mare in tempesta (come nel poster): si trovano sui resti della Morte Nera. Vediamo una nuova immagine dell’elmo di Darth Vader. Poi vediamo Finn e il personaggio inedito interpretato da Naomi Ackie, insieme nella cabina di pilotaggio di un’astronave. Vediamo C-3PO con gli occhi rossi e una nuova scena con Leia. Infine, una Rey incappucciata (in perfetto stile Lato Oscuro) rivela una doppia spada laser, anche se leggermente diversa da quella di Maul. In sottofondo, una voce che dovrebbe essere quella dell’Imperatore.